Carolin Amlinger aus Neef Warum AfD-Wähler Lust an der Apokalypse haben Birgit Pielen 02.01.2026, 12:34 Uhr

i Carolin Amlinger freut sich über den Erfolg ihres Buches "Zerstörungslust", das sie gemeinsam mit Oliver Nachtwey geschrieben hat. Birgit Pielen

Die Soziologin Carolin Amlinger hat mit Oliver Nachtwey ein kluges Buch geschrieben, das erklärt, warum das Zerstörerische für AfD-Wähler attraktiv ist. Wir haben die 41-Jährige zum Gespräch in Neef getroffen – dort ist sie aufgewachsen.

Carolin Amlinger ist Soziologin, lebt in Basel, hat gerade einen neuen Bestseller geschrieben und ist zwischen den Jahren in Neef, wo ihre Eltern leben . Dort treffen wir die 41-Jährige zum Gespräch über „Zerstörungslust“. Das Thema ihres Buches ist hochaktuell: Es geht um das, was die AfD zum Brandbeschleuniger macht.







