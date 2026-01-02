Warum AfD-Wähler Lust an der Apokalypse haben

Die Soziologin Carolin Amlinger hat mit Oliver Nachtwey ein kluges Buch geschrieben, das erklärt, warum das Zerstörerische für AfD-Wähler attraktiv ist. Wir haben die 41-Jährige zum Gespräch in Neef getroffen – dort ist sie aufgewachsen.
Lesezeit 4 Minuten
Carolin Amlinger ist Soziologin, lebt in Basel, hat gerade einen neuen Bestseller geschrieben und ist zwischen den Jahren in Neef, wo ihre Eltern leben. Dort treffen wir die 41-Jährige zum Gespräch über „Zerstörungslust“. Das Thema ihres Buches ist hochaktuell: Es geht um das, was die AfD zum Brandbeschleuniger macht.