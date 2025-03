Zwei Brände in Faid an nur einem Wochenende, erst ein Schuppen, dann Heuballen. Die Ermittlungen dauern noch an, die Polizei kann gewisse Gerüchte jedoch bestätigen, andere dementieren. Das ist der aktuelle Stand.

Zu gleich zwei Einsätzen in Faid musste die Freiwillige Feuerwehr an einem Wochenende Anfang März ausrücken: Ein Lagerschuppen brannte am Samstag, 8. März, und löste einen Großeinsatz aus. Vor Ort entdeckten die Einsatzkräfte ein Munitionsstück, der Kampfmittelräumdienst musste sich darum kümmern. Nur einen Tag später mussten die Feuerwehrleute erneut ausrücken. Diesmal brannten einige Heuballen. Was ist der aktuelle Stand der Ermittlungen? Unsere Zeitung hat bei der Polizei nachgefragt.

Wegen des brennenden Heuballens ermittelt die Kriminalinspektion Mayen wegen des Verdachts einer Brandstiftung. Die Ermittlungen zum Brand am Schuppen dauern ebenfalls an. Nach einer Ortsbegehung an dem Schuppen gestalteten sich die weiteren Ermittlungen schwierig, die Brandursache festzustellen sei wegen der hohen Brandlast kompliziert.

Brandmittelspürhund im Einsatz

Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, erklärt: „Hier wurde ein Brandmittelspürhund hinzugezogen und Brandschuttproben kriminaltechnisch untersucht. Weitere Ermittlungen zur Brandursache stehen noch aus, eine Brandstiftung lässt sich im Moment weder bestätigen, noch verneinen.“

Unter anderem sei in dem Schuppen Holz gelagert gewesen, wie die Kripo Mayen zuvor mitteilte, auch Gasflaschen wurden gefunden, die aber wohl nichts mit der Brandursache zu tun hätten. Die Polizei ermittelt nun weiter nach der Brandursache und warum Übungsmunition in dem Schuppen lag.

Andere Medien berichteten zuvor, dass an der Einsatzstelle Reifenspuren gesichert worden sein sollen. Jürgen Fachinger, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Koblenz, dementiert diese Darstellung jedoch: An beiden Einsatzorten waren zu viele Rettungskräfte und Einsatzfahrzeuge vor Ort, als dass eine Spurensuche zu einem zielführenden Ergebnis hätte führen können.

Die Kripo Mayen nimmt Hinweise unter 02651/801-0 entgegen.