Schwester Felicitas Pöller ist die neue Trägerin des Cochemer Wappentellers. Im Keller der Reichsburg hat sie – so wie es die Tradition der Cochemer vorsieht – die höchste Auszeichnung der Stadt aus den Händen von Stadtbürgermeister Walter Schmitz entgegengenommen.
Die Ordensfrau war 13 Jahre lang Oberin der Cochemer Marienschwestern und den Leuten vor allem als die gute Seele des Seniorenheims St. Hedwig bekannt. Sie hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen der Menschen. Vielen wurde sie eine Freundin.
Die Verbundenheit zu Cochem bleibt
Im Mai dieses Jahres wurde der Konvent in Cochem aufgelöst und Schwester Felicitas musste schweren Herzens ihre lieb gewonnene Heimat an der Mosel verlassen. Nun lebt sie wieder in Berlin. Dass die Cochemer die Ordensfrau aber noch lange nicht vergessen haben, beweisen die jüngste Auszeichnung der Stadt und der Applaus, der ihr im Keller der Reichsburg entgegengebracht wurde. Ein ausführlicher Bericht folgt.