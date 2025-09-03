Jeweils am Mittwoch nach dem Heimat- und Weinfest wird einem verdienten Mitbürger den Wappenteller der Stadt Cochem verliehen. Wem diese höchste Auszeichnung der Kreisstadt zuteilwird, bleibt bis dahin das am besten gehütete Geheimnis der Stadt.

Schwester Felicitas Pöller ist die neue Trägerin des Cochemer Wappentellers. Im Keller der Reichsburg hat sie – so wie es die Tradition der Cochemer vorsieht – die höchste Auszeichnung der Stadt aus den Händen von Stadtbürgermeister Walter Schmitz entgegengenommen.

Die Ordensfrau war 13 Jahre lang Oberin der Cochemer Marienschwestern und den Leuten vor allem als die gute Seele des Seniorenheims St. Hedwig bekannt. Sie hatte stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen der Menschen. Vielen wurde sie eine Freundin.

Die Verbundenheit zu Cochem bleibt

Im Mai dieses Jahres wurde der Konvent in Cochem aufgelöst und Schwester Felicitas musste schweren Herzens ihre lieb gewonnene Heimat an der Mosel verlassen. Nun lebt sie wieder in Berlin. Dass die Cochemer die Ordensfrau aber noch lange nicht vergessen haben, beweisen die jüngste Auszeichnung der Stadt und der Applaus, der ihr im Keller der Reichsburg entgegengebracht wurde. Ein ausführlicher Bericht folgt.