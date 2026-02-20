Luftrettung aus Wittlich Wann wird „Christoph 10“ länger fliegen? Sebastian Stein 20.02.2026, 11:00 Uhr

i „Gemeinsam mit den Kostenträgern sowie dem Betreiber planen wir derzeit eine Umsetzung im dritten Quartal 2026", heißt es aus dem Innenministerium zu dem erweiterten Einsatz von "Christoph 10" in Wittlich. Bernd Weißbrod. picture alliance/dpa

Die Einsatzzeiten des Rettungshubschraubers „Christoph 10“ am Standort Wittlich werden in den „Randzeiten“ erweitert. Was bedeutet das?

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat auf die Kritik an der Luftrettung reagiert, die unter anderem von CDU-Politikern aus dem Kreis Cochem-Zell immer wieder nach Mainz adressiert wurde. Minister Michael Ebling (SPD) erklärte dazu vor einigen Tagen: „Wir werden noch in diesem Jahr die Randzeiten für den Standort Wittlich (Christoph 10) erweitern, um hier zusätzlich den bodengebundenen Rettungsdienst im nördlichen Rheinland-Pfalz früher ...







