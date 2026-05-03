Sonne, Wein und beste Stimmung: Bei „Gieh roff off dat Häisje“ zieht es Hunderte Wanderer durch die Zeller Weinberge. Die schönsten Eindrücke gibt’s in unserer Bilderstrecke.
Lesezeit 1 Minute
Hunderte Wanderer sind bei „Gieh roff off dat Häisje“ in Zell unterwegs, genießen Landschaft, Gastfreundschaft und sonnige Stunden. Spektakuläre Aussichten sind inklusive! Und so wird es zu einem Tag der guten Laune – dank des Heimat- und Verkehrsvereins Zell, der die Veranstaltung mit vielen Mitwirkenden wieder auf die Beine gestellt hat.