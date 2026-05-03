Die schönsten Bilder aus Zell Wandern mit Wow-Blick bei „Gieh roff off dat Häisje“ Birgit Pielen 03.05.2026, 12:28 Uhr

i Die Freundinnen Sara, Hannah, Jule und Chantal stoßen mit einem Glas Wein auf den gelungenen Tag in den Zeller Weinbergen an. Birgit Pielen

Sonne, Wein und beste Stimmung: Bei „Gieh roff off dat Häisje“ zieht es Hunderte Wanderer durch die Zeller Weinberge. Die schönsten Eindrücke gibt’s in unserer Bilderstrecke.

Hunderte Wanderer sind bei „Gieh roff off dat Häisje“ in Zell unterwegs, genießen Landschaft, Gastfreundschaft und sonnige Stunden. Spektakuläre Aussichten sind inklusive! Und so wird es zu einem Tag der guten Laune – dank des Heimat- und Verkehrsvereins Zell, der die Veranstaltung mit vielen Mitwirkenden wieder auf die Beine gestellt hat.







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