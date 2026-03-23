Besondere Wohnformen Waldhaus Moselkern: Eine Kraftquelle für die Kunst Ulrike Platten-Wirtz 23.03.2026, 14:00 Uhr

i Ihr Atelier ist gleichzeitig ihr Wohn- und Wohlfühlort: Cornelia Kemper-Herlet ist im Waldhaus in Moselkern daheim. Ulrike Platten-Wirtz

Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, sucht unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Im Waldhaus Moselkern hat die Künstlerin Cornelia Kemper-Herlet einen Kraftort gefunden.

Die blauen Fensterrahmen und Holzläden waren es, in die Cornelia Kemper-Herlet sich einst verliebte. Das war der Grund für sie, das Waldhaus direkt am Elzbach in Moselkern zu erwerben. Seit 40 Jahren lebt und arbeitet die Künstlerin hier, fühlt sich wohl und geborgen.







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