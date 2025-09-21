Eine Königin aus Ediger-Eller? Wahl zur Deutschen Weinmajestät: Anna Zenz im Finale 21.09.2025, 15:01 Uhr

i Anna Zenz aus Ediger-Eller will Deutsche Weinkönigin werden. Rainer Oppenheimer

Die Krone ist zum Greifen nahe: Anna Zenz steht im Finale zur Wahl der Deutschen Weinmajestät. Für die 24-Jährige aus Ediger-Eller und ihre vier Konkurrenten entscheidet sich am Freitag, wer die Krone tragen darf.

Anna Zenz hat es geschafft: Die 24-Jährige aus Ediger-Eller ist eine der fünf Finalistinnen und Finalisten für die Wahl der 77. Deutschen Weinmajestät. Im Vorentscheid am vergangenen Samstag konnte sie die Jury von sich überzeugen. Zehn Frauen und – Premiere – zwei Männer konkurrierten im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße.







