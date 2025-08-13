Die Wahlberechtigten in der Verbandsgemeinde Cochem müssen am 28. September darüber entscheiden, ob sie Wolfgang Lambertz erneut als Bürgermeister haben wollen. Das ist die Ausgangslage vor dem Urnengang am 28. September.

Nach Ablauf der Bewerbungsfrist für die Urwahl in der Verbandsgemeinde Cochem steht nun fest: Wolfgang Lambertz, der amtierende Bürgermeister der VG, wird als einziger Bewerber bei dieser Wahl antreten, und zwar –genau wie bei der Wahl 2017 – erneut als Einzelbewerber. Weitere Bewerbungen sind bei der Verwaltung der Verbandsgemeinde in Cochem nicht mehr eingegangen. Der Wahlausschuss hat die Kandidatur mittlerweile auch zugelassen.

Wolfgang Lambertz ist seit dem 1. März 2018 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Cochem. Bei der Bürgermeisterwahl am 24. September und bei der Stichwahl am 15. Oktober 2017 hatte sich der Cochemer gegen vier Mitbewerber durchgesetzt, bei der Stichwahl erhielt er 68,2 Prozent der Stimmen. Seine Gegenkandidatin im zweiten Wahlgang war die CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende und Erste VG-Beigeordnete Stephanie Balthasar-Schäfer. Vor seiner Wahl war er Stadtbürgermeister von Cochem, Wolfgang Lambertz gehört für die CDU dem Cochem-Zeller Kreistag an.

Die Bürgermeisterwahlen in der Verbandsgemeinde Cochem sind für Sonntag, 28. September vorgesehen. Da nur ein Kandidat zur Wahl steht, wird es damit auch keine Stichwahl geben, die für den 19. Oktober vorgesehen war. Die Wählerinnen und Wähler werden bei dieser Wahl daher nur eine Ja- oder eine Neinstimme abgeben können.

Cochem ist die größte Verbandsgemeinde im Kreis Cochem-Zell. Neben der Kreisstadt gehören ihr 22 weitere Gemeinden an, davon 16 an der Mosel, vier in der Eifel und zwei im Hunsrück. Die Verbandsgemeinde ist geprägt vom Tourismus, sie gehört zu den stärksten Destinationen in Rheinland-Pfalz. Daneben spielen aber auch der Weinbau und die Landwirtschaft eine wichtige Rolle. In der Verbandsgemeinde Cochem leben fast 20.000 Menschen. 2009 wurde die bis dahin verbandsfreie Stadt Cochem in die Verbandsgemeinde eingegliedert, 2014 kamen noch die Mosel- und Hunsrückgemeinden aus der früheren Verbandsgemeinde Treis-Karden hinzu.