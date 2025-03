Waghalsige stürzen sich in Ernst in die Mosel

Mutige Schwimmer können sich am Samstag, 5. April, wieder in die Fluten der Mosel stürzen. Die Cochemer Wasserwacht lädt zum verspäteten Neujahrsschwimmen ein. „Normalerweise wird im Januar von Ernst nach Cochem geschwommen, doch wegen des Hochwassers musste die Aktion dieses Jahr abgesagt werden. Bei starker Strömung ist das Baden in der Mosel einfach zu gefährlich“, erklärt Thomas Schenk, Rettungsschwimmer bei der DRK-Wasserwacht Cochem.

Es war bereits das zweite Mal, dass die Aktion der Cochemer Wasserwacht wegen zu hoher Pegelstände am Jahresanfang nicht durchgeführt werden konnte. „Ganz ausfallen lassen wollten wir das Bad in der Mosel dann aber doch nicht, deshalb haben wir nach einem Ersatztermin gesucht“, so Schenk weiter. Dieser ist nun an besagtem Samstag.

i Rettungsschwimmer Thomas Schenk nimmt selbst auch ein Bad in der kalten Mosel. Kevin Ruehle

Start um 13 Uhr in Ernst

Der Ablauf der Aktion bleibt genauso, wie die Schwimmer, die schon einmal teilgenommen haben, ihn kennen. „Wir starten wie gewohnt um 13 Uhr am Festplatz in Ernst und lassen uns dann die rund vier Kilometer flussabwärts in der Mosel bis nach Cochem treiben“, sagt Schenk. Die Wassertemperatur liegt im April bei rund 10 Grad Celsius und damit deutlich über den Wassertemperaturen im Januar.

Dennoch werden die Teilnehmer auf Höhe der alten Moselbrücke in Cochem bei ihrer Ankunft von DRK-Mitgliedern mit Suppe und Heißgetränken empfangen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, in der nahe gelegenen Berufsbildenden Schule heiß zu duschen und sich aufzuwärmen. Dort werden später auch Kaffee und Kuchen angeboten.

Passende Ausrüstung erforderlich

Wer Interesse hat, bei der Aktion mitzumachen, kann sich bis Freitag, 28. März, bei der Wasserwacht des DRK-Ortsvereins Cochem anmelden. Ein Tipp vom Experten: „Im besten Fall sollten die Schwimmer mit trockenem Tauchanzug, Neohaube, Handschuhen, Neofüßlingen und Flossen ausgerüstet sein“, rät Schenk. Alternativ gehe aber auch ein nasser Neoprenanzug, lange Unterwäsche, passende Schuhe, Handschuhe und Kopfbedeckung.

Anmeldung und nähere Infos gibt es unter https://www.ku-rz.de/osterschwimmendrk