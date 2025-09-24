Neue Panoramasauna im Kurort Vulkaneifel-Therme in Bad Bertrich erzielt Rekordmonat 24.09.2025, 12:00 Uhr

i Die Vulkaneifel-Therme in Bad Bertrich verfügt mit der Panoramasauna mittlerweile über sechs Saunen und ein Dampfbad. Das Foto zeigt den Außenpool für alle Thermengäste. Christopher Arnoldi

Seit bald einem Jahr ist die Panoramasauna in der Vulkaneifel Therme in Bad Bertrich geöffnet. Doch hat sich die Investition gelohnt? Geschäftsführer Michael Krämer zieht eine erste Bilanz und gibt einen Ausblick auf die Pläne für das nächste Jahr.

. Die Vulkaneifel-Therme in Bad Bertrich feierte am 6. November 2024 die offizielle Eröffnung der neuen Panoramasauna. Das Staatsbad erweiterte damit sein Angebot von fünf Saunen und einem Dampfbad um eine neue 90-Grad-Panoramasauna und eine Liegewiese mit überdachten Relaxplätzen.







