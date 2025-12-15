Adventskonzert im Eifeldorf Vorweihnachtliche Klänge erfreuen in Hambucher Kirche Thomas Esser 15.12.2025, 12:56 Uhr

i Das Hambucher Musikerurgestein Ignaz Pauly darf auch heute noch bei keiner heimischen Musikveranstaltung fehlen. Beim Adventskonzert in der Kirche bringt er einmal mehr seine Trompete trefflich zum Einsatz. Thomas Esser

Die Hektik des Alltags hinter sich zu lassen und sich auf das nahende Weihnachtsfest einzustimmen – mit diesen Vorsätzen kam wohl manch ein Musikfreund am Wochenende in die Hambucher Kirche. Diese zu erfüllen, dazu war das Gebotene bestens geeignet.

Wenn es um Schaffende, Interpreten und Unterstützer in Sachen Musikkultur geht, dann darf man das Engagement der diesbezüglich breit aufgestellten Hambucher Dorfgemeinschaft durchaus als hervorragend bezeichnen. Das stellte sie jetzt einmal mehr bei einem von musikalischer Vielfalt geprägten Adventskonzert unter Beweis, zu dem zahlreiche Aktive in die weihnachtlich geschmückte und mit bunter Beleuchtungsanimation ausgestattete Pfarrkirche St. ...







