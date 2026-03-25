Ehemalige Synagoge Bruttig
Vortrag über Weinpropaganda der NS-Zeit sorgt für Ärger
Das Plakat weist auf die Veranstaltung in der ehemaligen Synagoge in Bruttig hin.
Das Plakat weist auf die Veranstaltung in der ehemaligen Synagoge in Bruttig hin.
Ulrike Platten-Wirtz

Unter dem Titel „Saufen für den Führer“ hält der Historiker Christof Krieger in der ehemaligen Synagoge in Bruttig einen Vortrag über Weinpropaganda im Dritten Reich. Das stößt den Nachfahren ehemaliger jüdischer Bürger bitter auf.

Lesezeit 2 Minuten
Zugegeben, der Titel provoziert und nicht jeder weiß auf Anhieb, was es mit der Veranstaltung „Saufen für den Führer“auf sich hat. Tatsächlich handelt es sich um einen Vortag des promovieren Historikers Christof Krieger. Der Traben-Trarbacher hat sich in seiner Dissertation mehr als 500 Seiten mit der Weinpropaganda in der Zeit des Dritten Reichs beschäftigt.

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Kreis Cochem-ZellWeinbau

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