Vortrag in Cochem: Ein Leben mit Demenz verbessern

Was kann man tun, um die Lebensqualität von Menschen mit Demenz nebst Angehörigen zu verbessern? Darüber referierte MAKS-Therapeut Markus Neumann von der Deutschen Demenz Beratung (Bad Neuenahr) im Cochemer Seniorenzentrum St. Hedwig.
Cochem. Zum Tag der offenen Tür hatten Heimleiterin Maureen Nuppeney und Pflegedienstleiterin Angela Brinkmann den MAKS-Therapeut Markus Neumann von der Deutschen Demenz Beratung für einen aufklärenden Fachvortrag mit dem Schwerpunkt Demenz-Prävention eingeladen, der mit großem Interesse von Heimbewohnern und deren Angehörigen verfolgt wurde.