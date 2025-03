Vorschlag für Pilotprojekt am Klinikum in Zell verhallt

Im Oktober hatte sich Landrätin Anke Beilstein in einem Brief an Gesundheitsminister Karl Lauterbach gewandt, um für ein Pilotprojekt am Klinikum Mittelmosel zur Sicherstellung der akuten Notfallversorgung im Kreis zu werben. Die Antwort ernüchtert.