35 Tote aus Cochem-Zell Vor 80 Jahren: Schockierende Weihnacht im Weltkrieg 24.12.2024, 06:00 Uhr

i Das Kriegerdenkmal in Ulmen erinnert an die gefallenen Soldaten. Darunter sind auch sechs junge Männer, die bei einem Bombenangriff am 25. Dezember 1944 ums Leben kamen. Rico Rossival

Weihnachten war nicht immer besinnlich und friedlich im heutigen Kreis Cochem-Zell: Wilhelm Wendels erinnert an die Soldaten, die bei einem Bombenangriff am 25. Dezember 1944 ums Leben kamen. Ein Friedensappell.

Genau 80 Jahre ist es her, dass der heutige Kreis Cochem-Zell an Weihnachten von erschütternden Nachrichten getroffen wurde: 140 Menschen starben am 25. Dezember 1944 bei zwei schweren Bombenangriff in Bad Kreuznach. B-17-Bomber warfen 51 Tonnen Sprengbomben über der Stadt ab.

