Namenswechsel 1926
Vor 100 Jahren: Aus Dusemond wird Brauneberg
Rechts der Berg Brauneberg, links der Ort Brauneberg. Erst seit 100 Jahren tragen sie denselben Namen.
Rechts der Berg Brauneberg, links der Ort Brauneberg. Erst seit 100 Jahren tragen sie denselben Namen.
Ortsgemeinde Brauneberg/Christopher Arnoldi

Die Weinlage „Brauneberger Juffer“ ist weltbekannt. Den gleichnamigen Ort dazu gibt es aber erst seit 1926. Wie es dazu kam, ist ein besonderes Stück Heimat- und Zeitgeschichte.

Lesezeit 3 Minuten
Kennen Sie den Moselort Dusemond? Wahrscheinlich nicht (mehr). Sicher bekannt ist aber der Wein- und Ferienort Brauneberg. Beide Namen stehen für dieselbe Gemeinde. Zum 1. Januar 1926 wurde Dusemond in Brauneberg umbenannt. Die berühmte Weinlage auf der anderen Moselseite hieß schon immer Brauneberg.

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