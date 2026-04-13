Namenswechsel 1926 Vor 100 Jahren: Aus Dusemond wird Brauneberg 13.04.2026, 12:00 Uhr

i Rechts der Berg Brauneberg, links der Ort Brauneberg. Erst seit 100 Jahren tragen sie denselben Namen. Ortsgemeinde Brauneberg/Christopher Arnoldi

Die Weinlage „Brauneberger Juffer“ ist weltbekannt. Den gleichnamigen Ort dazu gibt es aber erst seit 1926. Wie es dazu kam, ist ein besonderes Stück Heimat- und Zeitgeschichte.

Kennen Sie den Moselort Dusemond? Wahrscheinlich nicht (mehr). Sicher bekannt ist aber der Wein- und Ferienort Brauneberg. Beide Namen stehen für dieselbe Gemeinde. Zum 1. Januar 1926 wurde Dusemond in Brauneberg umbenannt. Die berühmte Weinlage auf der anderen Moselseite hieß schon immer Brauneberg.







Artikel teilen

Artikel teilen