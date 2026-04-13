Namenswechsel 1926: Vor 100 Jahren: Aus Dusemond wird Brauneberg
Namenswechsel 1926
Vor 100 Jahren: Aus Dusemond wird Brauneberg
Die Weinlage „Brauneberger Juffer“ ist weltbekannt. Den gleichnamigen Ort dazu gibt es aber erst seit 1926. Wie es dazu kam, ist ein besonderes Stück Heimat- und Zeitgeschichte.
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Kennen Sie den Moselort Dusemond? Wahrscheinlich nicht (mehr). Sicher bekannt ist aber der Wein- und Ferienort Brauneberg. Beide Namen stehen für dieselbe Gemeinde. Zum 1. Januar 1926 wurde Dusemond in Brauneberg umbenannt. Die berühmte Weinlage auf der anderen Moselseite hieß schon immer Brauneberg.