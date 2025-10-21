Glosse zu Ballermann-Vergleich
Von Tourifalle & Basar-Feeling: Cochems erster Eindruck
Fußgänger schlängeln sich durch die Cochemer Altstadt.
Der erste Eindruck ist bekanntlich der, der bleibt. Unsere Autorin kann nach ihrem ersten Besuch in Cochem nachvollziehen, woher der Ballermann-Vergleich des Tagesspiegels rührt. Dabei könnte die Stadt an der Mosel mit so vielem punkten. 

Die Reichsburg, die Altstadt mit ihren kleinen Gassen und Fachwerkhäuschen und nicht zuletzt die Mosel: Die Stadt Cochem kann glänzen – wenn man sie denn lässt. Als „Ballermann für Boomer“ wurde die Moselstadt jüngst vom Tagesspiegel bezeichnet, der Vergleich an sich ist aber nicht neu.

