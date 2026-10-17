Markus Burger und Lucia Mense Von Pünderich auf die Konzertbühnen dieser Welt Birgit Pielen 17.10.2026, 06:00 Uhr

i Mit einem Konzert in der Synagoge Wittlich kehren Markus Burger und Lucia Mense musikalisch in die Heimat zurück – gemeinsam mit Schülern der Kreismusikschule Bernkastel-Wittlich sowie musikalischen Freunden. James Linahon

Zwei Musiker, zwei unterschiedliche Karrieren: Der Pianist Markus Burger hat sich in der US-Jazzszene etabliert, die Flötistin Lucia Mense ist international zwischen Alter Musik und Avantgarde unterwegs. Beide sind in Pünderich aufgewachsen.

Pünderich ist für seinen Wein, seine Fachwerkhäuser und die liebenswerte Dorfgemeinschaft bekannt. Die Gemeinde an der Mosel hat aber auch eine bemerkenswerte Verbindung zur internationalen Konzertszene: Mit Markus Burger und Lucia Mense sind hier zwei Musiker aufgewachsen, die von der Mosel aus ganz unterschiedliche Wege auf die Bühnen dieser Welt gefunden haben.







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