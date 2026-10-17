Zwei Musiker, zwei unterschiedliche Karrieren: Der Pianist Markus Burger hat sich in der US-Jazzszene etabliert, die Flötistin Lucia Mense ist international zwischen Alter Musik und Avantgarde unterwegs. Beide sind in Pünderich aufgewachsen.
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Pünderich ist für seinen Wein, seine Fachwerkhäuser und die liebenswerte Dorfgemeinschaft bekannt. Die Gemeinde an der Mosel hat aber auch eine bemerkenswerte Verbindung zur internationalen Konzertszene: Mit Markus Burger und Lucia Mense sind hier zwei Musiker aufgewachsen, die von der Mosel aus ganz unterschiedliche Wege auf die Bühnen dieser Welt gefunden haben.