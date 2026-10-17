Markus Burger und Lucia Mense
Von Pünderich auf die Konzertbühnen dieser Welt
Mit einem Konzert in der Synagoge Wittlich kehren Markus Burger und Lucia Mense musikalisch in die Heimat zurück – gemeinsam mit
Mit einem Konzert in der Synagoge Wittlich kehren Markus Burger und Lucia Mense musikalisch in die Heimat zurück – gemeinsam mit Schülern der Kreismusikschule Bernkastel-Wittlich sowie musikalischen Freunden.
James Linahon

Zwei Musiker, zwei unterschiedliche Karrieren: Der Pianist Markus Burger hat sich in der US-Jazzszene etabliert, die Flötistin Lucia Mense ist international zwischen Alter Musik und Avantgarde unterwegs. Beide sind in Pünderich aufgewachsen.

Lesezeit 2 Minuten
Pünderich ist für seinen Wein, seine Fachwerkhäuser und die liebenswerte Dorfgemeinschaft bekannt. Die Gemeinde an der Mosel hat aber auch eine bemerkenswerte Verbindung zur internationalen Konzertszene: Mit Markus Burger und Lucia Mense sind hier zwei Musiker aufgewachsen, die von der Mosel aus ganz unterschiedliche Wege auf die Bühnen dieser Welt gefunden haben.
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