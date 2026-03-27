LBM informiert Anwohner Von Montag an Straßensperrungen in Blankenrath Marie Volz 27.03.2026, 06:00 Uhr

i Zwei Kilometer Straßensperrung bei Blankenrath - Informationen zu den Umleitungen (Symbolbild) RAM - stock.adobe.com

Ende März beginnt bei Blankenrath eine zwei Kilometer lange Sperrung der K 48 und 49, die in vier Bauabschnitte aufgeteilt wurde: Der LBM teilt Informationen zu den Umleitungen und Erreichbarkeiten im Ort

Die Kreisstraßen (K) 48 und 49 sind von Montag, 30. März, voll gesperrt. Der gesperrte Abschnitt wird rund 2,3 Kilometer lang sein. Die Deckschichten der betroffenem Straßen befinden sich in einem sanierungsbedürftigen Zustand, so der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz in einer Pressemitteilung.







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