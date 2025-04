Wohin an Ostern? Die Frage beantworten die Organisatoren des zweiten „Ellerer Wein und Frühling Pläsier“. In neun verschiedenen Örtlichkeiten im Dorf können Besucher stöbern und genießen.

. Esel und Kühe, verschiedene Vogelarten und exotische Tiere sind beim diesjährigen Wein- und Frühlings Pläsier an Ostersamstag und -sonntag im ehemaligen Weinkeller von Herbert Budweg zu sehen. Die Idee, in seinem Keller Bilder auszustellen, ist nicht neu. Schon beim vorigen Oster- sowie beim Ellerer Weihnachtsmarkt gab es Kunstausstellungen im Gewölbekeller. Nach Gemälden aus Budwegs Geburtsort Ulmen und den Entenbildern des Ebernacher Künstlers Franz-Josef Dosot geht es diesmal tierisch zu. „Der Cochemer Maler Josef Steib hat seinerzeit im Berliner Zoo etliche Tierbilder erstellt“, sagt Budweg. Die meisten der gezeigten Bilder sind Radierungen und stammen aus Budwegs Privatsammlung, einige sind Leihgaben der Cochemer Galerie. Für die Ausstellung hat der Kunstsammler zu den Radierungen auch ein Aquarell sowie eine Original-Radierplatte erworben.

Neun Anbieter machen beim Ostermarkt mit

Doch beim Eller Wein- und Frühlings-Pläsier am Samstag, 19., und Sonntag, 20. April, von 12 bis 18 Uhr wird noch mehr geboten. Im Hof von Herbert Budweg in der Uckertstraße 10 stellen an beiden Tagen heimische Hobbykünstler und Lebensmittelerzeuger ihre Waren aus, darunter der Woltershof aus Dohr, Nähgedöns von Heike Heigwer und Barbaras Beste Marmelade. Das Teakhaus ist mit eigens gefertigten Möbeln am Start. Gegenüber in Schinnens Scheune gibt es neben kulinarischem Angebot einen Flohmarkt sowie Kunst und Kitsch zu sehen.

Wajos-Weinlounge, KS-Weinwerk und Weingut Thiesen-Feiden locken mit Weinen sowie regionalen Spezialitäten. Das Landhotel Oster lädt sonntags von 11 bis 14 Uhr zum Osterbrunch (Reservierung erforderlich). Bei Servaty´s Hubertshof können Besucher auf einem Bücherflohmarkt stöbern, außerdem werden neben regionalen Spezialitäten auch Dekoartikel zum Kauf angeboten. Samstags um 13 Uhr gibt es eine historische Dorfführung. Eine besondere Attraktion bietet der örtliche Schützenverein von Ostersamstag bis Ostermontag mit dem Osterschießen in der Schützenhalle im Ellerbach jeweils von 13 bis 18 Uhr.