Kultur am Moselkamm Von Kölsch bis Klassik: „Hotel Abgrund“ unter Strom Thomas Brost 23.03.2026, 12:00 Uhr

i Ruth Schiffer, die auch bei der Kölner Stunksitzung immer mit von der Partie ist, und ihr Mann Ulli Stein freuen sich auf die neue Saison. Thomas Brost

Hier haben sich schon Wolfgang Niedeckens BAP, Meret Becker und Inga Rumpf präsentiert: im Haus Waldfrieden auf dem Moselkamm. Auch in dieser Saison hat das „Hotel Abgrund“, wie es von Hausherr Ulli Stein liebevoll bezeichnet wird, einiges zu bieten.

Angesichts der Verwerfungen in der Welt, selbst vor der eigenen Haustüre, werden Refugien (über-)lebenswichtig, ohne dass die Realität komplett ausgeblendet wird. Aber Kultur bietet solch eine Ausflucht. So richten Ruth Schiffer und Ulli Stein für „die lieben Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks“ wiederum ein kleines, feines Programm im Haus Waldfrieden auf dem Moselkamm „im Hotel Abgrund“ bei Alf ein.







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