Hier haben sich schon Wolfgang Niedeckens BAP, Meret Becker und Inga Rumpf präsentiert: im Haus Waldfrieden auf dem Moselkamm. Auch in dieser Saison hat das „Hotel Abgrund“, wie es von Hausherr Ulli Stein liebevoll bezeichnet wird, einiges zu bieten.
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Angesichts der Verwerfungen in der Welt, selbst vor der eigenen Haustüre, werden Refugien (über-)lebenswichtig, ohne dass die Realität komplett ausgeblendet wird. Aber Kultur bietet solch eine Ausflucht. So richten Ruth Schiffer und Ulli Stein für „die lieben Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks“ wiederum ein kleines, feines Programm im Haus Waldfrieden auf dem Moselkamm „im Hotel Abgrund“ bei Alf ein.