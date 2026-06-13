Nach Winzerausbildung Von Japan an die Mosel: Wo die Liebe hinfällt ... 13.06.2026, 10:00 Uhr

Der Traum vom eigenen Weingut in Japan lockte Mikuna Traut 2016 zur Winzerausbildung nach Deutschland. Doch die Japanerin ahnte nicht, dass die Liebe sie schließlich an die Mosel führen würde.

Als die Japanerin Mikuna Traut vor zehn Jahren für die Winzerausbildung von Japan nach Deutschland zog, hatte sie eine klare Vision vor Augen: das Wissen mit nach Hause zu nehmen und in Japan ein eigenes Weingut zu gründen. Ein herausfordernder Schritt: Ein neues Land, eine neue Sprache und dann stellte auch noch ihr Herz ihre Pläne auf den Kopf.







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