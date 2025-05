Ein neuer Stadtbalkon auf dem ehemaligen römischen Grabhügel Tummelchen wird am Samstag in Cochem offiziell eröffnet. Neben der schönen Aussicht gibt es auch ein Bronzerelief der Stadt sowie einen Insektenlehrpfad zu bewundern.

Dort, wo früher noch Unkraut wucherte, ist heute ein neuer Aussichtspunkt entstanden. Das Tummelchen wird zum vierten Stadtbalkon Cochems, von dem aus man eine herrliche Aussicht auf die Altstadt und die Mosel genießen kann.

Bis in die 70er-Jahre wurde der ehemalige römische Grabhügel „Thomet“ noch zum Anbau von Wein genutzt. „Als der Weinbau hier aufgegeben wurde, ist der Hügel verbuscht und nach und nach in eine Art Dornröschenschlaf gefallen“, erklärt der Cochemer Frank Michael Uhle. Er gehört der Bürgerinitiative Tummelchen an, auf deren Anregung der Platz renaturiert wurde.

i Frank Michael Uhle war einer der Initiatoren, das Tummelchen zu renaturieren. Ulrike Platten-Wirtz

Vor mehr als 20 Jahren haben Bürgerinnen und Bürger der Initiative mit der Rodung des Hügels, auf neben allerlei Gestrüpp auch Birkenbäume wuchsen, begonnen. Doch das war längst nicht alles. „Auf alten Stichen konnte man auch sehen, dass es auf dem Tummelchen früher außer dem kleinen Wehr- beziehungsweise Zuckertürmchen auch ein stadtbildprägendes Wingertshäuschen gegeben hat“, weiß Uhle. Der Bauingenieur hat dann nach alten Gemälden und Kupferstichen die genaue Form des Häuschens rekonstruiert, sodass es nach seinen Plänen wieder aufgebaut werden konnte. Dank einer Spendenaktion, die die Initiative Tummelchen, der Heimat- und Verschönerungsverein sowie die Stadt Cochem Anfang der 2000er-Jahre ins Leben gerufen hatten, kamen rund 70.000 Euro zusammen. Mit dem Geld wurden nach altem Vorbild Trockenmauern wieder aufgebaut, Pfirsichbäumchen gepflanzt und Zuwege geschaffen. „Ehrenamtlich wurden hier rund 10.000 Stunden investiert“, sagt Uhle.

i Ein Bronzemodell der Stadt hilft Besuchern, sich zu orientieren. Ulrike Platten-Wirtz

Im Zuge der Stadtsanierung hat man später beschlossen, wegen der schönen Aussicht auf die Stadt mehrere Stadtbalkone zu errichten, um sowohl Einheimischen als auch Gästen einen Blick von oben auf die Landschaft zu ermöglichen. Der erste Stadtbalkon war der Nonnengarten am Kapuzinerkloster, ein weiterer entstand gegenüber des Seniorenheims St. Hedwig sowie unterhalb der Residenz, im „Kennegarten“, oberhalb des Kaiser-Wilhelm-Tunnels. „Zum krönenden Abschluss ist nun der Stadtbalkon am Tummelchen fertig geworden“, sagt Uhle. „Ich bin froh, dass das Projekt umgesetzt wurde und das ehrenamtliche Engagement der Bürger somit wertgeschätzt wird“, fügt er an. Rund 300.000 Euro hat die Maßnahme gekostet. Finanziert von der Stadt sowie im Rahmen des Städtebauprogramms mit Fördermitteln des Landes Rheinland-Pfalz.

i Schüler der Mosel-Akademie haben auf dem Tummelchen ein Insektenhotel errichtet. Ulrike Platten-Wirtz

Von den in Cortenstahl gefassten Sitzstufen, die an ein römisches Amphitheater erinnern, kann man von oben auf den Marktplatz und die Dächer der Altstadt schauen. „Hier sieht man gut, wie das mittelalterliche Cochem aufgebaut war“, erklärt Stephan Hilken. Der Dozent der Mosel-Akademie der Handwerkskammer Koblenz hat mit dazu beigetragen, dass aus dem neuen Stadtbalkon eine runde Sache wurde. Im Rahmen der Maßnahme „Perspektiven eröffnen Plus“, gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds, des Ministeriums für Arbeit und des Landes Rheinland-Pfalz, haben Schüler der Mosel-Akademie in Cochem ein Insektenhotel gebaut sowie einen Insektenlehrpfad errichtet. So können sich auch kleine Besucher darüber informieren, wie beispielsweise ein Marienkäfer wohnt. Die Maßnahme der Handwerkskammer dient zum einen der Integration von Migranten, zum anderen können die Schüler sich so in verschiedenen Handwerksberufen ausprobieren, mit dem Hintergrund, in der neuen Heimat beruflich Fuß zu fassen.

i Mitarbeiter der Stadt installieren auf dem Tummelchen eine Infotafel. Ulrike Platten-Wirtz

Damit Besucher des Stadtbalkons Tummelchen sich gut orientieren können, hat die Stadt auch eine Infotafel aufgestellt, außerdem wurde von Modellbauern der Hochschule Koblenz ein Bronzerelief im Maßstab 1:500 angefertigt. „Das verdeutlicht den Leuten, wo sie stehen und was von hier oben aus zu sehen ist“, fügt Cochems Stadtbürgermeister Walter Schmitz an.

Am Tag des Städtebaus, Samstag, 10. Mai, 12 bis 16 Uhr, kann der Stadtbalkon Tummelchen bei der offiziellen Eröffnung besichtigt werden.