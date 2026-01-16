Wie wohnen die Menschen in Cochem-Zell? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, suchte unsere Redaktion nach besonderen Wohnformen. Vor rund vier Jahren verkauften Sigrid und Udo Theis ihr Eigenheim in Grenderich und zogen in ein Penthouse in Bullay.
Den Häuserblock aus mehrstöckigen modernen Gebäuden würde man auf den ersten Blick eher einer städtischen Umgebung zuordnen. In Wahrheit ist das Wohnquartier aber am Kleinbahnhof in Bullay, dem zweitgrößten Dorf im Landkreis Cochem-Zell, entstanden. Wer eine der Wohnungen betreten möchte, findet sich schon vor der Haustür mit moderner Technik konfrontiert.