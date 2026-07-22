Ellenz-Poltersdorf feiert
Von der Winzerolympiade bis zum Bacchus-Umzug
Bei dem zehntägigen Weinfest Vinalia in Ellenz-Poltersdorf brauchen auch Weinkönigin Pia Lenz (Mitte) und Weinprinzessin Pauline
Bei dem zehntägigen Weinfest Vinalia in Ellenz-Poltersdorf brauchen auch Weinkönigin Pia Lenz (Mitte) und Weinprinzessin Pauline Fett (rechts) eine gute Kondition. Noch bis Sonntag wird gefeiert.
Thomas Esser

Während andernorts Weinfeste schrumpfen, feiert Ellenz-Poltersdorf zehn Tage lang Vinalia. Bis zum 26. Juli locken Winzerolympiade, Bacchus-Umzug, Festumzug und Livemusik mit einem abwechslungsreichen Programm für Gäste und Einheimische.

Lesezeit 1 Minute
Während in manchen Moselorten die Weinfesttage mangels Helfern oder Publikum verkürzt werden, feiert man in Ellenz-Poltersdorf ausgiebig: Zehn Tage lang dauert das Event in der Doppelgemeinde, bekannt unter dem Namen „Vinalia“. Noch bis zum 26. Juli gibt es ein abwechslungsreiches Genuss- und Unterhaltungsprogramm.
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