Während andernorts Weinfeste schrumpfen, feiert Ellenz-Poltersdorf zehn Tage lang Vinalia. Bis zum 26. Juli locken Winzerolympiade, Bacchus-Umzug, Festumzug und Livemusik mit einem abwechslungsreichen Programm für Gäste und Einheimische.
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Während in manchen Moselorten die Weinfesttage mangels Helfern oder Publikum verkürzt werden, feiert man in Ellenz-Poltersdorf ausgiebig: Zehn Tage lang dauert das Event in der Doppelgemeinde, bekannt unter dem Namen „Vinalia“. Noch bis zum 26. Juli gibt es ein abwechslungsreiches Genuss- und Unterhaltungsprogramm.