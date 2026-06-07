Urlaub direkt am Maar Von der Dorfkneipe zum nachhaltigen Vier-Sterne-Hotel 07.06.2026, 10:00 Uhr

Das Natur Pur Hotel in Meerfeld hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt. Wo früher Feierabendbier getrunken wurde, kommen jetzt Menschen, die die Natur, ein besonderes Ambiente und gutes Essen schätzen.

Meerfeld. Das Motto zieht sich durch wie roter Faden: naturnah. Schon im Namen des Hotels: „Natur Pur“. In allen Bereichen ist das Konzept klar erkennbar: bei den Speisen, der Einrichtung, den Wellnessangeboten und in vielen kleinen Details.Irina und Frank Weiler haben beide eine Ausbildung im Bereich Gastronomie und Hotellerie.







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