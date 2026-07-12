Hotel Moselauen
Von der Bananenplantage ins Familienhotel
Zwei Generationen, ein Hotel: Was gerade in Gastronomie und Hotellerie schwierig ist, nämlich einen Nachfolger zu finden, hat be
Zwei Generationen, ein Hotel: Was gerade in Gastronomie und Hotellerie schwierig ist, nämlich einen Nachfolger zu finden, hat bei Familie Kölchens – Pascal, Mareike, Maria und Manfred (von links) – in Bernkastel-Kues innerhalb der eigenen Familie funktioniert.
Andreas Sommer

Hotelier werden? Das war für Pascal Kölchens zunächst nicht sein Traumberuf. Doch dann ergeben sich im Elternbetrieb neue Möglichkeiten – und er wird Chef im Hotel Moselauen in Bernkastel-Kues.

Lesezeit 3 Minuten
Rund um die Uhr im Einsatz – so wie bei seinen Eltern hat sich Pascal Kölchens den Beruf als Hotelier nie vorstellen können. Und doch ist er einer geworden und führt das Familienunternehmen erfolgreich fort. Was ist passiert?

Hochsaison bis Weihnachten: Stammgäste und Online-Bewertungen treiben das Geschäft

Wenn derzeit die Touristen an der Mosel Urlaub machen, dann ist auch im Hotel Moselauen in Bernkastel-Kues Hochsaison: „Das läuft ...
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellGastronomie

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren