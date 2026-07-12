Hotelier werden? Das war für Pascal Kölchens zunächst nicht sein Traumberuf. Doch dann ergeben sich im Elternbetrieb neue Möglichkeiten – und er wird Chef im Hotel Moselauen in Bernkastel-Kues.
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Rund um die Uhr im Einsatz – so wie bei seinen Eltern hat sich Pascal Kölchens den Beruf als Hotelier nie vorstellen können. Und doch ist er einer geworden und führt das Familienunternehmen erfolgreich fort. Was ist passiert?
Hochsaison bis Weihnachten: Stammgäste und Online-Bewertungen treiben das Geschäft
Wenn derzeit die Touristen an der Mosel Urlaub machen, dann ist auch im Hotel Moselauen in Bernkastel-Kues Hochsaison: „Das läuft ...