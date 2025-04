Aus einem mach zwei – oder wie die „Fusion“ der beiden Chorverbände Cochem und Zell jetzt endlich zustande kam, nachdem die politische Fusion bereits über fünf Jahrzehnte zurückliegt. Doch bei der Generalversammlung und der 75-jährigen Geburtstagsfeier der beiden Verbände in St. Aldegund, gesanglich beschwingt untermalt vom gastgebenden Chor und Ausrichter aus der Moselgemeinde der Bürgerhalle, wurde der Zusammenschluss offiziell besiegelt.

Das Ganze lässt sich kaum als echte Fusion bezeichnen, da der Sängerkreis Zell/Mosel mit des letzten Vorsitzenden Heinz Christ kein eingetragener Verein mehr war. Er hat sich lediglich aufgelöst. In der Folge haben die drei betreffenden Chöre aus Kaimt, Bullay und die „Rainbow Company“ ihre Aufnahme in den bisherigen Kreis-Chorverband Cochem beantragt. Dessen Vorstand hatte die Zusammenlegung bereits im Dezember 2024 beschlossen.

Koexistenz beider Verbände seit dem Jahr 1950

Das ganze Prozedere, das jetzt allen Gesangsvereinen durch den Kreisvorsitzenden Ulrich Dünnes vorgestellt wurde, brachte es mit sich, dass alle Vereine bereits seit Dezember des vergangenen Jahres gleichberechtigte Mitglieder im Cochemer Kreischorverband sind. Es steht nur noch der endgültige Eintrag des Kreischorverbands Cochem-Zell beim Registergericht aus. Gleichzeitig erfolgte auch die Umbenennung.

75 Jahren bestanden die Kreischorverbände Cochem und Zell nebeneinander. Der Cochemer Kreis-Chorverband hatte seine erste Zusammenkunft am 23. Oktober 1949 im Gasthaus Jakob Dazert in Cochem, wobei sein eigentliches Gründungsdatum am 15. Januar 1950 war. Auf dem Papier organisatorisch bislang noch getrennt, ist doch beiden Verbänden der Chorgesang in allen Altersklassen am wichtigsten. Zur Feier des nun auch offiziell vollzogenen Zusammenschlusses begrüßte Ulrich Dünnes zahlreiche Ehrengäste.

i Zum Festakt anlässlich des 75-jährigen Geburtstages des Kreischorverbandes Cochem-Zell unterhielt unter anderen die Singgruppe "Animo" aus Ernst die Gäste musikalisch. In der Bürgerhalle von St. Aldegund besiegelten die Verbände Cochem und Zell ihren Zusammenschluss. Heinz Kugel

Landrätin geht auf Bedeutung des Gesangs für Körper, Geist und Seele ein

Unter ihnen war die Cocheme-Zeller Landrätin Anke Beilstein, selbst eine begeisterte Sängerin in der Singgruppe „Animo“. Beilstein erinnerte an die große Bedeutung des Gesangs für Körper, Geist und Seele und vor allem auch für Gemeinschaftsbildung im Kreis in den vergangenen 75 Jahren, beileibe keine Selbstverständlichkeit. „Die Musik liegt mir am Herzen, daher müssten noch mehr Impulse davon ausgehen, da der Gesang bei der heutigen Vielfalt für Kinder und Jugendliche nur ein Bereich ist, für den sie sich entscheiden, es braucht daher eine neue Ideenentwicklung für die Jugend“, machte die Kreischefin deutlich. Dann bot ihre Singgruppe „Animo“ Kostproben ihres Könnens.

Ein besonderes Referat hielt der über 90 Jahre alte Ehren-Chorleiter des Kreisverbandes, Willi Franze aus Büchel, der die Historie der vergangenen 75 Jahre in drei Entwicklungsphasen der Chormusik einteilte: in die Zeit der fünfziger, der siebziger und nicht zuletzt der 90er-Jahre bis in die heutige Ära. Als Schwerpunkte nannte er die Verbandsgemeinde- und die Kreiskonzerte, vor allem auch die Burgfestivals in Beilstein oder auch für die Kinder die vorbildhafte Aktion „Felix“.

Festakt überstrahlt die Regularien der Versammlung

Vor dem eigentlichen Festakt mit gesanglichen Vorträgen und mit Grußworten der Ehrengäste aus der Landes- und Verbandsgemeindepolitik – unter den Ehrengästen waren auch der Präsident des rheinland-pfälzischen Chorverbandes, Karl Wolff, und die Spitzen benachbarter Kreisverbände – gab es noch eine kurze Jahreshauptversammlung mit Berichten der Jugendreferentin Regina Fuhrmann über ihre Arbeit rund um die gesangliche Ausbildung der Kinder oder der Stellungnahme des Schatzmeisters Rudolf Thetard zu den Verbandsbilanzen. Der Kreisvorsitzende Ulrich Dünnes und sein stellvertretender Geschäftsführer Lothar Fuhrmann wurden unter Wahlleiter Helmut Brück einstimmig wiedergewählt.

Es standen auch weitere Regularien auf der Tagesordnung, doch der Höhepunkt war der Festakt, moderiert vom Kreisvorsitzenden und ausgerichtet vom Gesangverein St. Aldegund, zum 75-jährigen Bestehen der Chorverbände im Kreis Cochem-Zell. Ihre künftigen Geschicke gehen sie nun auch auf dem Papier als ein Verband an, nämlich als Kreischorverband Cochem-Zell.