Für das Martin-von-Cochem-Gymnasium ist dies ein bemerkenswerter Rekord: 91 Schülerinnen und Schüler haben im abgelaufenen Schuljahr an dem Austauschprogramm Erasmus plus teilgenommen. 16 Lehrerinnen und Lehrer haben ebenfalls von Erasmus plus, teilweise als Begleitung, teilweise als Fortbildung, profitiert. Erasmus plus ist grob gesagt eine EU-Förderung, durch die Schüler ein Gastspiel an Schulen im EU-Ausland finanziell ermöglicht wird. „Dabei erweitern sie ihren Horizont, lernen neue Kulturen kennen“, sagt der betreuende Lehrer Falk Hartmann. Er selbst bringt interessante Kunde aus Prag mit, wo er den Lehrgang unter dem Motto „Wie setzt man kritisches Denken im Unterricht in Zeiten von KI um?“ absolviert hat – von dort kommt im September ein Dozent nach Cochem, der über die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Schule berichten wird.

In welche Richtungen hat sich Erasmus plus am Gymnasium entwickelt? Von Cochem aus sind dauerhafte Fäden in sieben EU-Länder gesponnen worden: Frankreich, Polen, Irland, Spanien, Tschechien, Schweden und Rumänien. Katja Kurdelbusch betreut als Lehrerin seit 25 Jahren den Austausch mit Avallon. In diesem Jahr hat sie zum zweiten Mal den Austausch mit dem dortigen Gymnasium über das Förderprogramm teilfinanziert. 33 Schüler und zwei Lehrkräfte konnten so mit dem Bus für acht Tage Einblicke in die dortige Schule nehmen. „Wir stehen in ständigem und gutem Kontakt mit der Schule“, betont Kurdelbusch. Im nächsten Jahr steht ein Jubiläum ins Haus: 40 Jahre Partnerschaft zwischen der Stadt im Burgund und der Stadt Cochem.

„Ein Mann hat in Rumänien extra einen Tag Urlaub eingereicht, um uns alles zu zeigen.“

Gymnasiallehrer Jochen Gindele

Schon länger besteht ein guter Draht nach Polen, seit 17 Jahren zur Schule in Cieszyn. Auch dieser Austausch wird über Erasmus plus realisiert. Zwei Lehrer aus Valencia waren kürzlich in Cochem zu Gast, jetzt werden zum ersten Mal Schüler vorbereitet, die für vier Wochen nach Valencia aufbrechen und dort in einer Gastfamilie leben werden. „Dies ist alles möglich über die Erasmus-Mittel“ betont Hartmann, der zufrieden ist, dass Erasmus plus „es jedem Schüler, der es möchte, ermöglicht, einen Austausch mitzuerleben.“

1 Welches sind die jüngsten Verbindungen von Cochem aus? Regelmäßig besuchen sich Schüler und Lehrer aus Gävle/Schweden, Prag und Cochem gegenseitig. Dagegen ist die Verbindung zu einer Schule in Tralee am Ring of Kerry in Irland und zu seiner Schule in der Großstadt Constanta am Schwarzen Meer in Rumänien noch recht frisch. Zur Schule in Constanta hat Jochen Gindele den Kontakt hergestellt. Er ist beeindruckt von der Gastfreundschaft der Rumänen. „Ein Mann hat sich extra die Zeit genommen, hat einen Tag Urlaub eingereicht, nur um uns alles zu zeigen.“ Die Unterrichtsmethoden würden sich gleichen, allerdings fand er interessant, dass im Unterricht in Rumänien weniger Wert auf Diskussion als auf eine Präsentation gelegt werde.

2Wie empfinden die Schülerinnen und Schüler den Unterricht und das Leben im Ausland? Was Tizian Lahn in Constanta überrascht hat: „Dort gibt es Wettbewerbe, zum Beispiel eine Griechisch-Olympiade. Wer da ganz vorn landet, bekommt ein Stipendium.“ Leonie Sausen war auch in Rumänien, sie präzisiert: „Wer am Ende des Schuljahres Topnoten auf dem Zeugnis hat, erhält Geld, so zwischen 150 und 200 Lei.“ Das sind umgerechnet 40 Euro, der Durchschnittsverdienst beträgt 1100 Euro netto pro Monat. Wegen der Prämien seien fast alle Schüler in Constanta sehr engagiert, und auch die Freizeitaktivitäten würden von der Schule gesteuert. Vieles werde im Unterricht nicht so streng gehandhabt, ergänzt Jonathan Berenz. „Viele hängen auch am Handy“, hat er beobachtet. Die Gemeinschaft war ein Plus: Man habe sich mit allen Austauschschülern und Gastgebern sehr gut verstanden. Marlen Gilles war überrascht, dass die Oberstufenschüler in Constanta bis 20 Uhr zur Schule gehen müssen – das ist der Notwendigkeit geschuldet, dass aufgrund der begrenzten Platzkapazität ein Zweischichtbetrieb am Schultag gefahren wird: die fünften bis zehnten Klassen morgens, danach die Oberstufe. „Die Rumänen haben dann viel Arbeit mit den Hausaufgaben, manchmal geht das bis 0.30 Uhr.“ Florian Berenz fiel positiv auf, dass man in Rumänien offenbar mehr Sportunterricht hat als hierzulande. „Die Lehrer und Schüler sind überdies eng miteinander verbunden, so hat die Deutschlehrerin am Ende des Unterrichts alle umarmt.“

i Das Foto zeigt die Austauschgruppe „Rumänien“. Aufgenommen wurde es in den Räumlichkeiten der Schulpsychologin (vorne rechts) der Austauschschule in Constanta. Bianca Raftu

Von ihrem Aufenthalt in Prag wissen Timo Bamberg und Paula Lehrmann nur Positives zu berichten. „Das war sehr prägend, vor allem in einer anderen Sprache im Unterricht zu arbeiten“, sagt Bamberg, der seine Gastgeber als „sehr offen“ einschätzt. Der Unterricht in Englisch hat auch Paula Lehrmann während der beiden Wochen dort gut gefallen. In der Oberstufe gebe es dort Klassen statt Kurse, einen festen Stundenplan und regelmäßige Tests von circa 20 Minuten Dauer statt Klausuren. Sie war mit weiteren drei Schülern ohne Lehrerbegleitung in der tschechischen Hauptstadt. „Viele schöne Erinnerungen“ brachte auch Long Pham mit. Die Beziehung zu den Tschechen ist dauerhaft. „Ich habe neue Freunde gefunden, unser Kontakt läuft über Instagram.“

Zwei Wochen ist Mia Weber mit drei Mitschülern in Gävle/Schweden gewesen. „Wir haben dort einen sehr interessanten Schulunterricht erlebt“, sagt sie. Die Schüler wählen sich in Klassen ein, schreiben keine Klausuren, allerdings Tests. Man habe auch über die Vasas Skolan hinaus viel gesehen, erklärt Teodor Lamban. So waren sie eingeladen zu einem Eishockeyspiel, durften sich zweimal die Hauptstadt Stockholm anschauen, trafen sich mit schwedischen Schülern zum Frisbee-Golf oder Kino. „Es war richtig cool, die Leute sind extrem offen“, hat Tim Efremov festgestellt. Die Schule habe ein eigenes Observatorium, dort habe man die Chance, jeden Abend in die Milchstraße zu blicken. Inzwischen existiere eine große Gruppe auf Instagram, um sich weiter auszutauschen. Zudem hätten zwei Absolventen signalisiert, dass sie gern nach Deutschland kommen würden.

„Ein solcher Austausch ist auch für Lehrer eine ideale Gelegenheit, um über den Tellerrand hinauszuschauen.“

Falk Hartmann, der Erasmus-plus-Koordinator in Cochem

3Was nehmen die Lehrer mit? Die begleitende Lehrerin Maria Kevisch hat beobachtet, wie der Unterricht anders verläuft. „Die Lehrer haben eher eine begleitende Funktion im Unterricht in Schweden. Die Schüler sind selbstständig und auch für sich selbst verantwortlich.“ Es gebe zwar mehr Frontalunterricht, aber die Lehrer hätten den Anspruch, den Unterricht interessant zu gestalten. Für ihren Kollegen Falk Hartmann ist ein solcher Austausch die ideale Gelegenheit, dass auch die „Lehrer über den Tellerrand schauen und davon profitieren, wie anderenorts der Unterricht funktioniert.“