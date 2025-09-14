Die Dorfmitte von Lieg war lange von einer Schrottimmobilie geprägt. Das ist nun anders – und die Dorfgemeinschaft hat endlich einen Ort zum Feiern im Freien.

Der neue Dorfplatz „Diewels Eck“ mitten in Lieg ist ein echter Blickfang. Tribünenartig angelegt mit einer großen, freien Fläche könnte er auch für Vorführungen genutzt werden. Man kann sich eigentlich nicht mehr an das baufällige Haus in der Kurve erinnern, das schon lange unbewohnt und heruntergekommen war. Heute ist der modern konzipierte Platz mit seiner abendlichen Beleuchtung ein echter Hingucker.

Natürlich wurde seine Einweihung gebührend begangen. Vor zahlreichen Gästen übernahm Pastor Hermann-Josef Floeck die feierliche Einsegnung. Ortsbürgermeister Heinz Zilles ließ nochmals den Werdegang des Dorfplatzes Revue passieren und unterstrich, dass der Platz eine Aufwertung des Lieger Ortskerns sei: „Er soll fortan als Treffpunkt von Jung und Alt genutzt werden.” Ferner, so der Ortschef, „bietet sich der toll gestaltete Arenabereich beispielsweise an für Aufführungen des Musikvereins und des Chores oder auch für Public Viewing und für andere Frei-Veranstaltungen.“ Das abgerissene Altgebäude an dieser exponierten Stelle im Dorf „war uns allen als verwahrloste Immobilie seit Langem ein Dorn im Auge”, machte er dabei deutlich. Es sei beachtlich, dass „aus Schrott etwas Schönes entstanden ist”.

i Der Lieger Musikverein hatte sich schnell auf der Tribüne eingelebt. Gemeinsam mit dem Männerchor "Heimatklang" sorgten die Musiker bei der Einweihung des neues Dorfplatzes für den musikalischen Rahmen. Melanie Friedrich

Natürlich begrüßte auch VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz das gelungene Konzept dörflicher Erneuerung und freute sich mit den Liegern über die neue Dorfmitte. Er führte in seinem Grußwort auch an, dass es längerer und intensiverer Verhandlungen bedurft habe, um den Eigentümer des baufälligen Hauses zu überzeugen, dass er keine Villa, sondern eine nicht mehr zu rettende Immobilie besessen habe. Irgendwann, so der VG-Bürgermeister, haber er sich von den Argumenten überzeugen lassen und in das Geschäft mit der Kommune eingewilligt.

Außer Lambertz kamen auch zahlreiche Ehrengäste, die in die Konzeption eingebunden waren, namentlich Alina Lossen, die das Antragsverfahren bei der VG Cochem ausgeführt hatte, Architekt Timo Pauken mit seinem Mitarbeiter Lars Lawrenz, die Firmenvertreter von Scherer-Bau Kastellaun, Bauunternehmer Martin Meurer aus Kobern-Gondorf, der die Abrissarbeiten verantwortete, Schneider-Metallbau aus Kastellaun, Elektro-Hoepp aus Treis-Karden und Christian Geisbüsch, der für die Bepflanzung gesorgt hatte.

Auch das Rahmenprogramm konnte sich sehen lassen: Eine wahre Augenweide war die Kindertanzgruppe aus Zilshausen mit den Lieger Kids, die mit klasse Showeinlagen ihr großes tänzerisches Können demonstrierten. Nicht nur ihre Eltern, sondern auch die zahlreichen Zuschauer waren darob schier aus dem Häuschen.

Musikalisch und gesanglich wieder große Klasse: die Hunsrückmusikanten aus Lieg und der Männerchor „Heimatklang“ aus Lieg. Sie animierten nicht nur die Gäste, nach Herzens Lust mitzusingen, sondern sorgten auch für das leibliche Wohl.