Roman spielt anno 1912 Vom frühen Kampf um Frauenrechte an der Mosel Heinz Kugel 06.10.2025, 12:43 Uhr

i Autorin Marie Pierre hat einen neuen Roman vorgelegt. Maria Peter. Heinz Kugel

In einer Roman-Trilogie von Marie Pierre geht es um ein Pensionat an der Mosel, in dem junge Mädchen zu selbstbewussten Frauen erzogen werden - zu einer Zeit, in der das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Jetzt liegt das Finale der Reihe vor.

. In ihrem neuen Roman „Der Weg der Frauen – Das Pensionat an der Mosel” befasst sich Marie Pierre mit dem schwierigen Weg der Emanzipation und großer Erwartungen, inklusive einer schweren Entscheidung und dem bewegenden Trilogie-Finale in einem Pensionat an der Mosel im Jahre 1912.







