In einer Roman-Trilogie von Marie Pierre geht es um ein Pensionat an der Mosel, in dem junge Mädchen zu selbstbewussten Frauen erzogen werden - zu einer Zeit, in der das überhaupt nicht selbstverständlich ist. Jetzt liegt das Finale der Reihe vor.
. In ihrem neuen Roman „Der Weg der Frauen – Das Pensionat an der Mosel” befasst sich Marie Pierre mit dem schwierigen Weg der Emanzipation und großer Erwartungen, inklusive einer schweren Entscheidung und dem bewegenden Trilogie-Finale in einem Pensionat an der Mosel im Jahre 1912.