Mängel im Asphalt Vollsperrung der alten Moselbrücke in Cochem 10.06.2026, 11:49 Uhr

i Erst 2025 wurde die Moselbrücke instandgesetzt und die Fahrbahn erneuert. Nun sind aber Mängel im Asphalt zu Tage gekommen, die kurzfrisitg ausgebessert werden müssen und eine Vollsperrung der Brücke mit sich ziehen. Ulrike Platten-Wirtz

Die alte Moselbrücke wird vom 15. bis zum 17. Juni gesperrt, denn die Fahrbahn muss wegen Mängeln im Asphalt erneuert werden. Welche Mängel das sind und wie die Verkehrsteilnehmer während der Sperrung ans andere Moselufer gelangen, teilt der LBM mit.

Die Moselbrücke in Cochem muss kurzfristig voll gesperrt werden. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Cochem-Koblenz in einer Pressemeldung mit. Der Abschnitt der L 98 wird demnach vom 15. Juni um 18 Uhr, bis zum 17. Juni um 6 Uhr morgens gesperrt sein.







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