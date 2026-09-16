Uraufführung in Senheim Vogtei: Welche Töne stecken in einem alten Turm? Thomas Brost 16.09.2026, 10:15 Uhr

i Symbiotisch vereint: die beiden Künstler Christoph Anders (links) und Dafydd Bullock. Mechthild Haupts

Eine Uraufführung der besonderen Art hat sich in der alten Vogtei in Senheim abgespielt. Der Komponist Dafydd Bullock ließ sich vom jahrhundertealten romanischen Gebäude inspirieren und widmete Hausherr und Künstler Christoph Anders ein Klangwerk.

Eine ungewöhnliche Uraufführung durfte man am Tag des offenen Denkmals in Senheim miterleben. In der Vogtei des Künstlers Christoph Anders stellte der walisische Komponist Dafydd Bullock ein Werk in drei Sätzen vor, das auf den jahrhundertealten Wohnturm zurückgeht.







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