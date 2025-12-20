Stillstand in Wittlich: Vitelliuspark: Kein Ende des Feierabendstaus
Stillstand in Wittlich
Vitelliuspark: Kein Ende des Feierabendstaus
Wieder einmal Stillstand im Feierabendverkehr. In Wittlich kennt man das im Vitelliuspark schon. Hier ist das oft der Fall. Warum die Stadt dennoch keinen Handlungsbedarf sieht.
Wittlich. Der Vitelliuspark in Wittlich: ein beliebtes Einkaufszentrum, das Menschen aus der Mosel, der Eifel und dem Hunsrück anzieht. Baumarkt, Supermärkte, Möbelladen und Elektronikgeschäft, Restaurants und Wohnungen locken viele Menschen in das Gewerbegebiet.