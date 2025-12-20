Stillstand in Wittlich Vitelliuspark: Kein Ende des Feierabendstaus 20.12.2025, 12:00 Uhr

i Das Hauptproblem für das Verkehrschaos: der Kreisel an der L141, bei Gartenland Schmitt. TV/Lisa Harlou

Wieder einmal Stillstand im Feierabendverkehr. In Wittlich kennt man das im Vitelliuspark schon. Hier ist das oft der Fall. Warum die Stadt dennoch keinen Handlungsbedarf sieht.

Wittlich. Der Vitelliuspark in Wittlich: ein beliebtes Einkaufszentrum, das Menschen aus der Mosel, der Eifel und dem Hunsrück anzieht. Baumarkt, Supermärkte, Möbelladen und Elektronikgeschäft, Restaurants und Wohnungen locken viele Menschen in das Gewerbegebiet.







