30 Jahre, das kann man ruhig mal groß feiern. So tat es der Kindergarten in Illerich.
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Mit dem 30-jährigen Bestehen der Einrichtung hatten Kinder und Bedienstete des Illericher Kindergartens Villa Kunterbunt einen besonderen Grund zum Feiern. Aufgrund der erwartet hohen Besucherzahlen, welche die Aufnahmekapazität in den Räumen des Kindergartens mit Sicherheit gesprengt hätten, verlegte man die Jubiläumsfeier nebst kurzweiligem Unterhaltungsprogramm vorsorglich in ein großes Festzelt auf dem Dorfplatz.