Tradition und Familie Viktoria Göbel aus Cochem will Moselweinkönigin werden Annika Wilhelm 27.10.2026, 09:00 Uhr

i Viktoria Göbel (23) aus Cochem will Moselweinkönigin werden. Nach ihrer Zeit als Stadtweinkönigin merkte sie, dass etwas fehlt. Am 7. November tritt sie zur Wahl an. Annika Wilhelm

Einmal war Viktoria Göbel schon Weinkönigin, jetzt will sie es wieder werden – nur eben eine Stufe höher, sie würde gerne die Moselkrone tragen. Wer ist die 23-Jährige aus Cochem?

Einmal eine echte Krone tragen: Den Kindheitstraum hat sich Viktoria Göbel vor ein paar Jahren erfüllt. Sie war zwei Jahre lang die Cochemer Weinkönigin. „Schon in der Schulzeit hab ich mit meiner Freundin Johanna, die dann auch eine meiner Prinzessinnen war, darüber gesprochen“, erzählt die 23-Jährige.







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