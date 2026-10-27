Einmal war Viktoria Göbel schon Weinkönigin, jetzt will sie es wieder werden – nur eben eine Stufe höher, sie würde gerne die Moselkrone tragen. Wer ist die 23-Jährige aus Cochem?
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Einmal eine echte Krone tragen: Den Kindheitstraum hat sich Viktoria Göbel vor ein paar Jahren erfüllt. Sie war zwei Jahre lang die Cochemer Weinkönigin. „Schon in der Schulzeit hab ich mit meiner Freundin Johanna, die dann auch eine meiner Prinzessinnen war, darüber gesprochen“, erzählt die 23-Jährige.