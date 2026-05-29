In die Alte Werkstatt in Leienkaul ist seit rund zwei Jahren eine Eventlocation für Kulturveranstaltungen eingezogen. Am 5. Juni spielen dort Blasmusiker aus Tirol auf.
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Ob Festzelt, Festival oder Konzertsaal, die Blasmusiker „Viera Blech“ haben sich in den vergangenen Jahren mit etlichen Auftritten europaweit einen klingenden Namen in der Blasmusikszene gemacht. Am Freitag, 5. Juni, gastieren sie nun um 21 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Alten Werkstatt, Grubenstraße 84 in Leienkaul.