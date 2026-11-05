Bühnenkunst in der Eifel
Vielfalt und Erfolg: Theater in Kaisersesch begeistert
Bei der Jahreshauptversammlung von TheaterKultur Kaisersesch sprach die Vorsitzende Maria Oster (Mitte) Helmut Mattern (links) u
Bei der Jahreshauptversammlung von TheaterKultur Kaisersesch sprach die Vorsitzende Maria Oster (Mitte) Helmut Mattern (links) und Otto Krechel (rechts) besondere Anerkennung aus.
Brigitte Meier

Das Kaisersescher Theater blüht: Ausverkaufte Vorstellungen und ein Nachwuchs, der das Bühnenfieber entdeckt. Nach einer glanzvollen Saison plant das Ensemble mutige neue Projekte – ein Jahr voller Überraschungen steht bevor.

Lesezeit 2 Minuten
Die Erfolgsgeschichte von TheaterKultur Kaisersesch wird weitergeschrieben. Die Nachrichten aus der Jahreshauptversammlung sind allesamt positiv: Das betrifft die Finanzen, die künstlerische Entwicklung und die Nachfrage des Publikums nach Angeboten auf der Freilicht- und der Kleinkunstbühne.
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