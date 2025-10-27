Neue Einbahnregelung im Test Viele Kaifenheimer sehen Wohnqualität zerstört Brigitte Meier 27.10.2025, 10:51 Uhr

i Neue Verkehrsführung in Kaifenheim: Eine Landesstraße wird zur Einbahnstraße. Anwohner protestieren. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Mit endlosen Blechlawinen, die in Richtung Mosel oder Autobahn rollen, haben die Anwohner der engen Kaifenheimer Ortsdurchfahrt (L109) leidvolle Erfahrungen gesammelt. Eine neue Einbahnregelung sollte Besserung bringen. Sie bringt vor allem Protest.

Große Transparente mit eindeutigem Inhalt entlang der Straßen am Ortsrand machen klar, was die Anlieger und Anliegerinnen von der neuen Verkehrsführung in Kaifenheim halten, nämlich nichts. Um die stark befahrene durch den Ort führende enge Landesstraße 109 zu entlasten, wurde sie zunächst für eine einjährige Testphase zur Einbahnstraße deklariert.







