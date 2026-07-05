Neuer Standort etabliert Viele Besucher strömen zum Weinlagenfest in Cochem-Cond Thomas Esser 05.07.2026, 09:47 Uhr

i Cochems amtierende Weinprinzessin Lea (2.v.l.) konnte zur Eröffnung des Conder Festes neben zahlreichen Weinfreunden auch Weinbergpfirsichfee Annabell begrüßen. Thomas Esser

Das Weinlagenfest in Cond ist ein Höhepunkt des Cochemer Festkalenders. Die dritte Auflage am Moselufer lief gut und zog über das Wochenende viele Gäste an. Und auch das Wetter spielte mit.

Das Weinlagenfest im Cochemer Stadtteil Cond genießt in den Augen seiner Gäste den Status einer kleinen Schwester der beliebten Moselweinwoche Anfang Juni – und des traditionellen Heimat- & Weinfestes Ende August. In 2024 erstmals aus der Weinlage Rosenberg in den Grüngürtel der Conder Moselpromenade verlegt, hat es sich hier, nach einer eher holprigen Premiere, bei seiner dritten Auflage am Moselufer offensichtlich fest etabliert.







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