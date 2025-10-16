Mehr als 240 Jahre alt ist das Gebäude im Hambucher Ortskern, in dem „Susannes Schokolädchen“ ansässig ist. Das Alter des Gemäuers ist es aber längst nicht allein, das den auffälligen Charme des kleinen Cafés ausmacht. Was dann? Eine Spurensuche.
Lesezeit 3 Minuten
Ein altes, erstmals 1783 erwähntes Haus in Hambuch hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Ursprünglich als Rathaus gebaut, diente es im Lauf der Jahrhunderte verschiedenen Funktionen, unter anderem als Schule, Backhaus, Waschraum und Gefrieranlage, Versammlungsraum für Vereine und Gemeinde.