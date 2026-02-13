Sitzung des Karnevalvereins Viel Humor in Wollmerath – und ein emotionales Gedenken 13.02.2026, 13:26 Uhr

i Ein Schnäpschen in Ehren muss keineswegs eine Schnapsidee sein. Martina Schneider

Im Eifeldorf Wollmerath erlebt das Narrenvolk eine Sitzung, die mit viel Musik und Humor glänzt. Doch auch Nostalgie und Erinnerung finden Raum.

Der Bürgersaal in Wollmerath war ab 19.11 Uhr ein Schauplatz für ausgiebige Feierlaune, als der Carnevalverein Wollmerath zur Kappensitzung einlud. Die Eröffnung übernahm Martina Schneider, die als Sitzungspräsidentin mit „Vorne gute Laune, hinten gute Laune“ das Motto des Abends ankündigte und mit einem Lied den Vorstand auf die Bühne begleitete.







