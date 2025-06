Kinder in der Ganztagsbetreuung verbringen viel Zeit in der Grundschule. Um dort für ideale Bedingungen zu sorgen, nimmt die VG Zell jetzt viel Geld in die Hand: 900.000 Euro fließen in die Aufwertung von Schulhöfen.

Mit dem Investitionsprogramm Ganztagsausbau fördert der Bund den Ausbau von ganztägigen Bildungs- und Betreuungsangeboten in den Grundschulen. Etwa 608.000 Euro als Zuschuss entfallen dabei auf die VG Zell, die hier für die qualitative Aufwertung der vorhandenen Betreuungsangebote eingesetzt werden sollen. Der VG-Rat stimmte einem Maßnahmen-Programm mit einem Investitionsvolumen von rund 900.000 Euro zu.

„Die Verbandsgemeinde Zell ist, was das Ganztagsangebot an Grundschulen angeht, ein Vorreiter im Kreis“, betonte VG-Bürgermeister Jürgen Hoffmann im Rat und verwies auf den Bau von Betreuungsräumen, Küchen, Mensen und Ruheräumen an den sechs Grundschulen der VG Zell. Darum habe sich der Ältestenrat dafür ausgesprochen, die Fördermittel, die es vom Bund gibt, vorrangig der qualitativen Verbesserung der Schulhöfe und Freiflächen zukommen zu lassen, um hier im Sinne einer zeitgemäßen Ganztagsbetreuung Bewegungs- und Sportmöglichkeiten, aber auch Erholungs-, Ruhe- und Rückzugsangebote zu erhalten, erläuterte der VG-Chef. Daneben sollen verbleibende Budgetmittel für Maßnahmen im Innenbereich, beispielsweise für die Herrichtung und Einrichtung zusätzlicher Betreuungsräume oder zur Attraktivierung der vorhandenen Betreuungsräume, verwendet werden.

Maßnahmenpaket mit Schulleitungen abgestimmt

Zahlreiche Projekte umfasst das Maßnahmenpaket, das mit den Schulleitungen abgestimmt wurde: So sind an der Grundschule Alf eine Attraktivierung des Schulhofs, eine Optimierung der Küche, der Ausbau eines attraktiven Flurs mit einem Beschattungssystem vorgesehen. An der Grundschule Bullay ist für den Schulhof eine Entsiegelung sowie die Anlage eines Sporthauses, einer Sitzbank und einer Maltafel angedacht.

In Mittelstrimmig soll ebenfalls der Schulhof entsiegelt und attraktiver werden, auch wird der Plattenbelag unterhalb der Überdachung erneuert. An der Grundschule Pünderich stehen die Herrichtung und die Ausstattung zusätzlicher Betreuungsräume im Erdgeschoss sowie ein neues Großspielgerät auf dem Schulhof an. Und schließlich ist für Blankenrath ein Fenster- und Türaustausch im Altbau, das Einzäunen des Schulhofes und ein neues Großspielgerät auf dem Schulhof vorgesehen.

Zeller Grundschule profitiert vom Startchancen-Programm

In dem Maßnahmenprogramm fehlt die Boos-von-Waldeck-Grundschule in Zell. Diese wurde vom Bildungsministerium bereits im Mai vergangenen Jahres als sogenannte Startchancen-Schule benannt und in das entsprechende Förderprogramm aufgenommen. Diese Schulen sollen eine moderne, klimagerechte und barrierefreie Bildungsinfrastruktur mit einer hochwertigen Ausstattung erhalten. Daher wird die Verbandsgemeinde für diese Schule keine Fördermittel aus dem Investitionsprogramm für den Ganztagsausbau anmelden, sondern hier Mittel aus dem Startchancen-Programm einsetzen.

Nun ist die VG-Verwaltung am Zug. Sie muss jetzt kurzfristig die erforderlichen Zuwendungsanträge auf den Weg bringen, damit die Frist zum 30. Juni eingehalten werden kann.