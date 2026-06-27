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VG Ulmen würdigt Wirken von Steimers und Schneiders
Bürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens (vorne Mitte) ehrt ihren Vorgänger Alfred Steimers (Dritter von links) und den langjähri
Bürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens (vorne Mitte) ehrt ihren Vorgänger Alfred Steimers (Dritter von links) und den langjährigen FWG-Fraktionsvorsitzenden Rudolf Schneiders (Dritter von rechts) für ihre kommunalpolitische Tätigkeit. Mit dabei die Beigeordneten der VG Ulmen und die Fraktionsvorsitzenden im VG-Rat.
Junker Dieter

Kommunalpolitik wäre am Ende ohne Menschen, die dafür ihre Freizeit opfern – und auch ohne solche, die hauptamtlich in vorderster Reihe etwas bewirken wollen. Deshalb würdigte die VG Ulmen jetzt zu Recht zwei altgediente Kommunalpolitiker.

Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde Ulmen hat im Rahmen einer Verbandsgemeinderatsitzung zwei langjährige, verdiente Kommunalpolitiker für ihren jahrzehntelangen Einsatz geehrt. Zum einen erhielt der frühere VG-Bürgermeister Alfred Steimers den Ehrenteller der Verbandsgemeinde, zum anderen der bisherige FWG-Fraktionsvorsitzende Rudolf Schneiders zu seinem Ausscheiden aus dem VG-Rat ein Präsent.

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