Kommunalpolitik wäre am Ende ohne Menschen, die dafür ihre Freizeit opfern – und auch ohne solche, die hauptamtlich in vorderster Reihe etwas bewirken wollen. Deshalb würdigte die VG Ulmen jetzt zu Recht zwei altgediente Kommunalpolitiker.
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Die Verbandsgemeinde Ulmen hat im Rahmen einer Verbandsgemeinderatsitzung zwei langjährige, verdiente Kommunalpolitiker für ihren jahrzehntelangen Einsatz geehrt. Zum einen erhielt der frühere VG-Bürgermeister Alfred Steimers den Ehrenteller der Verbandsgemeinde, zum anderen der bisherige FWG-Fraktionsvorsitzende Rudolf Schneiders zu seinem Ausscheiden aus dem VG-Rat ein Präsent.