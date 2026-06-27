Politik aktiv mitgestaltet VG Ulmen würdigt Wirken von Steimers und Schneiders Dieter Junker 27.06.2026, 15:00 Uhr

i Bürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens (vorne Mitte) ehrt ihren Vorgänger Alfred Steimers (Dritter von links) und den langjährigen FWG-Fraktionsvorsitzenden Rudolf Schneiders (Dritter von rechts) für ihre kommunalpolitische Tätigkeit. Mit dabei die Beigeordneten der VG Ulmen und die Fraktionsvorsitzenden im VG-Rat. Junker Dieter

Kommunalpolitik wäre am Ende ohne Menschen, die dafür ihre Freizeit opfern – und auch ohne solche, die hauptamtlich in vorderster Reihe etwas bewirken wollen. Deshalb würdigte die VG Ulmen jetzt zu Recht zwei altgediente Kommunalpolitiker.

Die Verbandsgemeinde Ulmen hat im Rahmen einer Verbandsgemeinderatsitzung zwei langjährige, verdiente Kommunalpolitiker für ihren jahrzehntelangen Einsatz geehrt. Zum einen erhielt der frühere VG-Bürgermeister Alfred Steimers den Ehrenteller der Verbandsgemeinde, zum anderen der bisherige FWG-Fraktionsvorsitzende Rudolf Schneiders zu seinem Ausscheiden aus dem VG-Rat ein Präsent.







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