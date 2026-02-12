Früherer Bürgermeister tot VG Ulmen: Vulkaneifel trauert um Hans-Werner Ehrlich Dieter Junker 12.02.2026, 18:00 Uhr

i Hans-Werner Ehrlich stand von 1993 bis 2009 an der Spitze der Verbandsgemeinde Ulmen. Vor Kurzem ist er im Alter von 79 Jahren verstorben. Die VG Ulmen verdankt ihm viel. Ilustration: Kevin Rühle

Von 1993 bis 2009 war Hans-Werner Ehrlich Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen. Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren verstorben. Die Vulkaneifel trauert um einen Mann, dem die VG Ulmen viel zu verdanken hat.

Die Verbandsgemeinde Ulmen trauert um Hans-Werner Ehrlich. Der frühere langjährige Bürgermeister, der zuletzt in Polch lebte, ist vor wenigen Tagen im Alter von 79 Jahren verstorben. „Mit ihm verlieren wir einen engagierten Kommunalpolitiker, der sich mit Überzeugung und Herzblut für unsere Verbandsgemeinde eingesetzt hat“, würdigt Bürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens (CDU) ihren Vor-Vorgänger im Amt.







