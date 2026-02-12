Von 1993 bis 2009 war Hans-Werner Ehrlich Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen. Jetzt ist er im Alter von 79 Jahren verstorben. Die Vulkaneifel trauert um einen Mann, dem die VG Ulmen viel zu verdanken hat.
Lesezeit 2 Minuten
Die Verbandsgemeinde Ulmen trauert um Hans-Werner Ehrlich. Der frühere langjährige Bürgermeister, der zuletzt in Polch lebte, ist vor wenigen Tagen im Alter von 79 Jahren verstorben. „Mit ihm verlieren wir einen engagierten Kommunalpolitiker, der sich mit Überzeugung und Herzblut für unsere Verbandsgemeinde eingesetzt hat“, würdigt Bürgermeisterin Sandra Hendges-Steffens (CDU) ihren Vor-Vorgänger im Amt.