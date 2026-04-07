Karl-Josef Fischer ist tot. Die Nachricht vom plötzlichen Ableben des Leiters der Kreiswerke Cochem-Zell lässt nicht nur im Cochemer Kreishaus viele Menschen betroffen und traurig zurück – auch in der Vulkaneifel.
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Plötzlich und unerwartet ist Karl-Josef Fischer, der Leiter der Kreiswerke Cochem-Zell im Alter von 64 Jahren verstorben. Der gebürtige Gevenicher stand seit einem Vierteljahrhundert an der Spitze der Kreiswerke, über viele Jahrzehnte war Karl-Josef Fischer auch in verschiedenen Funktionen erfolgreich in der Cochem-Zeller Kommunalpolitik engagiert.