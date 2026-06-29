Unterstützung aus der Luft
VG Ulmen setzt auf Drohnen für Feuerwehr-Einsätze
Die Verbandsgemeinde Ulmen plant die Anschaffung von Drohnen für ihre Feuerwehren.
Die Verbandsgemeinde Ulmen plant die Anschaffung von Drohnen für ihre Feuerwehren.
Malin Wunderlich. picture alliance/dpa

Die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Ulmen sollen künftig Unterstützung aus der Luft erhalten. Der Verbandsgemeinderat sprach sich dafür aus, Drohnen mit Wärmebildkameras anzuschaffen.

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Die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Ulmen sollen künftig mit Drohnen ausgestattet werden. Die Fluggeräte sollen die Einsatzkräfte vor allem bei Vegetations- und Waldbränden sowie bei Personensuchen unterstützen. Der Verbandsgemeinderat folgte damit einem gemeinsamen Antrag der CDU-Fraktion und der FWG Büchel.

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