Die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Ulmen sollen künftig Unterstützung aus der Luft erhalten. Der Verbandsgemeinderat sprach sich dafür aus, Drohnen mit Wärmebildkameras anzuschaffen.
Lesezeit 1 Minute
Die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Ulmen sollen künftig mit Drohnen ausgestattet werden. Die Fluggeräte sollen die Einsatzkräfte vor allem bei Vegetations- und Waldbränden sowie bei Personensuchen unterstützen. Der Verbandsgemeinderat folgte damit einem gemeinsamen Antrag der CDU-Fraktion und der FWG Büchel.