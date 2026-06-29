Unterstützung aus der Luft VG Ulmen setzt auf Drohnen für Feuerwehr-Einsätze Dieter Junker 29.06.2026, 18:00 Uhr

i Die Verbandsgemeinde Ulmen plant die Anschaffung von Drohnen für ihre Feuerwehren. Malin Wunderlich. picture alliance/dpa

Die Freiwilligen Feuerwehren der Verbandsgemeinde Ulmen sollen künftig Unterstützung aus der Luft erhalten. Der Verbandsgemeinderat sprach sich dafür aus, Drohnen mit Wärmebildkameras anzuschaffen.

Die Freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Ulmen sollen künftig mit Drohnen ausgestattet werden. Die Fluggeräte sollen die Einsatzkräfte vor allem bei Vegetations- und Waldbränden sowie bei Personensuchen unterstützen. Der Verbandsgemeinderat folgte damit einem gemeinsamen Antrag der CDU-Fraktion und der FWG Büchel.







Artikel teilen

Artikel teilen