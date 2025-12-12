Letzter Haushalt von Steimers VG Ulmen investiert 2026 einige Millionen in Lutzerath Dieter Junker 12.12.2025, 12:11 Uhr

i Für die Grundschule in Lutzerath sind im Haushalt 2026 rund 700.000 Euro eingestellt. Dieter Junker. Junker Dieter

Zum Ende seiner Amtszeit legte VG-Bürgermeister Alfred Steimers dem Rat einen Haushalt vor, für den er sich aus den Reihen der Fraktionen durchaus Lob einheimste. Und vor allem Lutzerath wird im neuen Jahr von den geplanten Investitionen profitieren.

Zum letzten Mal hat Bürgermeister Alfred Steimers (CDU) einen Haushalt für die Verbandsgemeinde (VG) Ulmen vorgelegt. Bei einem Gesamtvolumen von etwas mehr als 14 Millionen Euro weist der Etat im Ergebnishaushalt ein kleines Defizit von knapp 50.







