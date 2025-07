Jetzt hat ein dritter Kandidat den Hut in den Ring geworfen, um Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen zu werden: Ulrich Laux aus Wollmerath. Des Weiteren treten bisher Berthold Schäfer und Sandra Hendges-Steffens zur Wahl am 7. September an.

Aus dem eigentlich erwarteten Zweikampf bei der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Ulmen ist nun ein Dreikampf geworden: Etwas überraschend hat kurz vor Meldeschluss auch der Ortsbürgermeister von Wollmerath, Ulrich Laux, der zudem Vorsitzender der CDU in der VG Ulmen ist, ebenfalls seinen Hut in den Ring geworfen.

Damit treten drei Bewerber bei der Urwahl am Sonntag, 7. September, an. Bereits im Juni hatte Berthold Schäfer, der Ortsbürgermeister von Alflen, angekündigt, sich um die Nachfolge des langjährigen Bürgermeisters Alfred Steimers (CDU) zu bewerben. Vor wenigen Tagen nominierte die CDU die Ortsbürgermeisterin von Beuren, Sandra Hendges-Steffens, als Kandidatin.

Bei dieser CDU-Mitgliederversammlung hatte sich auch Ulrich Laux um die Nominierung als Bürgermeisterkandidat seiner Partei beworben, war allerdings knapp Sandra Hendges-Steffens unterlegen. Nun tritt er dennoch an, und zwar als Einzelbewerber. Damit werden jetzt zwei CDU-Mitglieder in den Bürgermeister-Wahlkampf ziehen. Berthold Schäfer gehört zwar der FWG der VG Ulmen an, bewirbt sich aber als Einzelbewerber.

i Ein Wechsel steht im VG-Rathaus in Ulmen an: Am 7. September wird der Nachfolger von Alfred Steimers gewählt. Junker Dieter

Ulrich Laux, der als Zivilbeschäftigter auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst Büchel tätig ist, ist seit 2019 Ortsbürgermeister von Wollmerath. Seit der vergangenen Kommunalwahl übt Laux zudem in der Verbandsgemeinde das Amt des Zweiten Beigeordneten aus. Der Wollmerather ist seit Juli 2021 auch Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Ulmen.

Am 7. September wird in der VG Ulmen eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gewählt. Amtsinhaber Alfred Steimers geht zum Jahresende in den Ruhestand. Er ist seit 2010 Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen. Der Wahlausschuss hatte alle drei Vorschläge für die Urwahl zugelassen. Bei drei Kandidaten wird es möglicherweise zu einer Stichwahl kommen, die für Sonntag, 28. September, vorgesehen ist.