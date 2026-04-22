Solidarmodell vorgesehen: VG Ulmen: Bis 100 Hektar für Freiflächen-Photovoltaik
Solidarmodell vorgesehen
VG Ulmen: Bis 100 Hektar für Freiflächen-Photovoltaik
In der Verbandsgemeinde Ulmen ist eine wichtige Entscheidung für die künftige Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen gefallen. So stellt sich das Modell aus Sicht der Verwaltung dar.
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Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen und die Vulkanenergie Ulmen AöR haben in ihren jüngsten Sitzungen eine richtungweisende Entscheidung für die zukünftige Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen getroffen. So heißt es in einer Pressemitteilung der VG-Verwaltung.