Solidarmodell vorgesehen VG Ulmen: Bis 100 Hektar für Freiflächen-Photovoltaik 22.04.2026, 06:00 Uhr

i In der Verbandsgemeinde Zell ist bereits ein riesiges Solar-Cluster für Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstanden. Auch die VG Ulmen weist nun Fläche für solche Anlage aus. Alle Gemeinden sollen über ein Solidarmodell davon profitieren. Birgit Pielen

In der Verbandsgemeinde Ulmen ist eine wichtige Entscheidung für die künftige Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen gefallen. So stellt sich das Modell aus Sicht der Verwaltung dar.

Der Rat der Verbandsgemeinde (VG) Ulmen und die Vulkanenergie Ulmen AöR haben in ihren jüngsten Sitzungen eine richtungweisende Entscheidung für die zukünftige Entwicklung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen getroffen. So heißt es in einer Pressemitteilung der VG-Verwaltung.







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